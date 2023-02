PEVAČICA ISKEŠIRALA 10.000 EVRA ZA PUTOVANJE! Marina se baškari za sve pare, evo sa kim uživa na Mauricijusu (FOTO)

Pevačica Marina Visković ovu godinu otpočela je i više nego uspešno. Za hotel s pet zvezdica pevačica je iskeširala oko 7.000 evra, a na avionske karte i vanpansionsku potrošnju još 3.000 evra kako tvrdi izvor.

- Marina se odlučila za Mauricijus jer obožava ovo ostrvo u jugoistočnom delu Indijskog okeana, gde je nekoliko puta već letovala. Iako je papreno skupo, novac joj nikada nije predstavljao problem jer je poznato da je poslednjih desetak godina jedna od najplaćenijih pevačica u našoj zemlji, pa sebi može da priušti luksuz ovog tipa - ispričao je izvor blizak Marini, i dodao:

- Odlučila se za hotel s pet zvezdica koji u svojoj ponudi ima sve ono što se poželeti može, a nalazi se na samoj plaži. Za to zadovoljstvo za sebe i majku, koju je povela sa sobom, iskeširala je oko 7.000 evra. Ako na to dodamo avionske karte i vanpansionsku potrošnju, dolazimo do sume od tričavih 10.000 evra, što za Marinu očito ne predstavlja ozbiljan izdatak - istakao je izvor.

Podsetimo, Marina retko priča o svom privatnom životu i emotivnom statusu, a u jednoj od izjava kada je napravila presedan istakla je da su joj nekada momci finansirali hirove, ali to odavno sama čini.

- Normalno je da mi momak plati putovanje ako je u mogućnosti. Ne znam zašto se ljudi čude tome. Nisam imala mnogo partnera, imala sam duge veze i na to gledam kao na brak. Nema u tim vezama ovo je moje, ovo je tvoje - rekla je Marina tada, i dodala :

- Neću da se foliram, uvek pričam iskreno. Imala sam teške trenutke u životu, tada su mi pomagali prijatelji, a sada mnogo zarađujem. Kad imam, trošim, kad nemam, onda ne - istakla je pevačica svojevremeno.

