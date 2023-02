EKSLUZIVNO Snežana Đurišić po prvi put o AFERI MITO, otkrila zbog čega je imala problem sa Dušanom, a ovo je rekla NJEGOVOJ MAMI

Skandal koji je planuo regionom kada je Nata Vukadinović, majka kandidata u "Zvezdama Granda" Dušana Vukadinovića, optužila Snežanu Đurišić da joj je tražila novac da njen sin prođe u sledeći krug takmičenja, zatekao je legendarnu pevačicu van zemlje, a ona je sada eksluzivno u emisiji Puls Srbije koja se emituje na Kurir televiziji rešila da raščisti mnoge nejasnoće.

Ona se po prvi put dotakla optužbi koje su izazvale buru u javnosti ali i bacile senku sumnje na besprekornu karijeru jedne od najvećih zvezda folk muzike.

- Došla sam ovde jer odavde je sve počelo. Ono što ću za početak reći je da svako govori za sebe. Nedopustivo je da može da vam se obrati neko na ovaj način. Dušan Vidaković je kandidat koji je zadovoljio sve predizpocije da uđe u Zvezde Granda. Dalje predizpocije dale su mu mogućnost da izabere mentora. S obzirom da je narodnjak hteo je Cecu Ražnatović, ali ona ga je odbila, o dabrao je mene. On je jako talentovan, prošao je dva kruga, ali kad je došao treći nije došao spreman. Tada sam mu rekla ovako "dobićeš matrice od pesama koje si sam odabrao i molim te spremi se, sutra se takmičiš". Sutradan na probi nije to uradio, pitala sam ga koji je razlog. A on je rekao "pa oni su mi poslali ovakvu matericu". Rekla sam mu to ne sme da priča, jer to nije tako. Drugim rečima, pokušao je da sabotira.. Zato i postoje probe, da pevač kaže ne čujem sebe dok pevam. Kada sam izašla iz sobe, prolazila sam pored njegove pratnje. Stajala su dve žene, jedna od njih je bila nejgova majka. Ja sam joj se obratila njegovoj majci i zamolila je da utiče na njega, a ona mi je na to rekla da slobodno smem da podviknem na njega. Pored nje je stajala snaja, koja mi je rekla da je Dušan navikao da radi stvari po njegovom. To je sva moja komunikacija sa te dve dame. Otišla sam da se spremim. On je dobio dovoljna broj glasova da prođe u baraž. O prolazu kandidata u baražu odlučuje isključivo Saša Popović - rekla je Snežana u Pulsu Srbije kod Ivana Gajića.

