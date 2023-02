MILIĆ VUKAŠINOVIĆ O POKOJNOJ ĆERKI: Hteo sam da je UBIJEM od batina kada sam video da tuče majku! TRAGEDIJA

Roker Milić Vukašinović nije imao baš bezbrižan život jer je doživeo nešto najgore za svakog roditelja - ostao je bez ćerke Maje koja je preminula pre nekoliko godine u Sarajevu.

Vukašinović je svojevremeno otvorio svoju dušu i ispričao ono što ga je godinama mučilo i što sebi nikada neće oprostiti. On je ispričao kako je počela njegova porodična drama, kada se pokojna ćerka zaljubila u pogrešnog dečka koji ju je uvukao u svet pakla.

- Moja ćerka je imala 14 godina kada je ta priča počela. Ona je ratno dete i generalno je u Sarajevu dosta dece izvršilo samoubistvo. Jako lako se dolazilo do tih najtežih droga u to vreme. Zaljubila se u jednog dečka koji je bio jako lep, svirao je bubnjeve i bio je veoma talentovan i stalno su se družili... Bilo mi je sasvim normalno da malo popije pivo ili "produva" travu - pričao Milić i dodaje da je za Maju bilo kasno, kada je on shvatio da se navukla na heroin.

foto: Privatna Arhiva

- Međutim, taj dečko i svi njegovi drugari su već bili na heroinu. Narkomani se vode mišlju: "Što bih samo ja bio na igli, kad može još neko pored mene". E, tako je on nju navukao. Prvo sam pomislio kada je dolazila kući nekako čudna da je bila malo mamurna, da je popila malo više piva i duvala, dok nisam provalio da je u pitanju heroin, a tada je već bilo kasno.

Milić tvrdi da je on napravio grešku, jer je ćerki verovao i pustio je da sama živi u stanu koji joj je lično on iznajmio.

- Zaje*ao sam se jednom kada mi je rekla: "Evo, tata, neću više nikad, nikakvu drogu više neću probati." Htela je da joj iznajmim stan i tu sam napravio najveću grešku, koju sebi nikada neću oprostiti. Iznajmio sam joj stan, nadajući se da se neće vratiti tome i da će joj se zdravstveno stanje poboljšati. Kakvo je u tom stanu bilo leglo narkomana. To je bio horor - ispričao je iskreno roker za "Srpski telegraf".

foto: Marija Dejanović

On je ispričao i jednu situaciju, kada je kako tvrdi, želeo da ubije ćerku jer ju je zatekao kako maltretira i tuče svoju majku, odnosno Milićevu prvu ženu.

- U jednom momentu sam ćerku hteo da ubijem od batina. Ja sam ušao u našu, tada zajedničku kuću, i kada sam otvorio vrata, video sam kako Maja tuče moju suprugu, koja je maltene nemoćna. Udarala je nogama, a ona je ležala na podu. Ja sam ja zamalo bacio sa terase, nezavisno što je moje dete, ali to kad sam video, znao sam da joj je tražila pare, a ona mučena nije imala da joj da i moja ćerka je nju tukla. Eto, to su ti narkomani - priznaje Vukašinović i otkriva da je Maja mrzela svoju majku iz jednog razloga.

- Maja je mrzela majku, moju prvu ženu, jer ju je zvala "narkomanka", i ona je nju prva provalila da se drogira. Majku je mrzela, a mene je volela. Ta psiha nije bila moje dete. Od heroina je bila deformisana njena psiha. Izgubio joj se identitet koji je postojao pre. Kao devojčica je bila duhovita, simpatična, talentovana i omiljena i sve je krenulo naopako posle tog njenog prvog dečka.

