"KOME ĆE ON DA PEVA NA ENGLESKOM?" Hit reakcije naših narodnjaka na srpskog predstavnika za Evroviziju: "Kakav je, takav je"

O Luke Black-u, srpskom predstavniku na ovogodišnjoj Evroviziji, ne prestaje da se priča. I dok jedni tvrde da je njegova pesma "Samo mi se spava" hit koji će oduševiti Evropu, drugi pak smatraju da će u Liverpulu, gde se u maju održava takmičenje, "pući kao zvečka", a tim povodom su se oglasili naši narodni pevači o otkrili šta o njemu misle.

Nada Topčagić tvrdi da je imala druge favorite.

foto: Printscreen/Novo Jutro

- Ja sam pre bila za "Frajle" i ove male Uraganke. I Zejna, što peva "Rumbu". Možda sam staromodna, u nekom sam drugom vremenu sa muzikom, ali znam da prepoznam i da vidim - priznala je Nada, koja je prepoznala umetničku vrednost pesme "Samo mi se spava".

- Taj klinac što je pobedio. Nije loša pesma uopše, ima opasnu poruku i dubinu. Scenski je to sve mnogo dobro, iskreno da vam kažem. On bi prespavao sve, sve probleme ove današnjice, sve što se trenutno dešava u svetu. Došao đavo po svoje, đavoli na ramenima. Ja sam to tako razumela. Ima dobar taj ulaz, početak pesme, nije bezveze.

foto: Kurir televizija

Eri Ojdaniću je, s druge strane, čudno što momak rodom iz Čačka izvodi ovakvu vrstu muzike.

- Čudi me. Iz matice narodnjaka, Čačana, isplivao je takav jedan lik. Kome da peva u Prislonici tamo na engleskom?! Čačak, Valjevo, tamo čista Šumadija, čak nisu ni moji Užičani koliko su Čačani u tom melosu narodne muzike. Ali dobro, neka proba. Naš je, kakav je - takav je, podržaćemo ga - obećava Era.

foto: Printscreen Magazin In

Zlata Petrović je u razgovoru priznala da pesma srpskog predstavnika nije njena šoljica čaja, ali da će ga podržati.

- Nisam nešto mnogo pratila, ali videla sam ko je pobedio. Volim muziku, različite žanrove, ali taj tvrdi zvuk, taj agresivni tehno, to meni ne prija, ne sviđa mi se to ništa. Lepuškast je dečko, videla sam. Ta pesma nije u mom fazonu, meni ne prija, ali svakako poštujem i normalno da ću navijati za njega. Pa, za koga ćemo, ako nećemo za našeg?! Što se mene lično tiče, nije to moja šoljica čaja, ne slušam takvu vrstu muzike, ali svakako da poštujem i držim palčeve.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:54 U današnjoj epizodi emisije Majke i snajke upoznaćemo porodicu Petrović