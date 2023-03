ANĐELA NI NE SLUTI DRAMU IZ SPOLJNJEG SVETA: Zbog Zvezdana degradirala sebe, a sada priželjkuje SAMO JEDNO

Anđela Đuričić, u radio emisiji otvorila je dušu o ljubavi sa Zvezdanom Slavnićem i priznala da veruje u svoje roditelje, te je gotovo sigurna da bi podržali njenu vezu.

foto: Printskrin/Instagram

Da li misliš da si dosta fleksibilnija u odnosu na prošlu godinu? Bila si štura ne rečima, dosta povučenija, a sada se čini da si se malo opustila - rekao je Car.

- Postaljala sam stvari na svoje mesti, mislila sam da na sve mogu da utičem. Kad sam došla ovde, rekla sam da neću imati ništa sa muškarcima, a onda me je život razuverio. Desila se situacija, koja je na mene uticala. Neke stvari su me promenile - rekla je Anđela.

Kako sada gledaš na svoje kodekse i onoga što si načinila sa Zvezdanom? - upitao je Car.

- Probudio je moju toplu stranu. Kad sam njega videla, zaboravila sam na sve što sam radila ranije. Pre njega nisam umela da se nekom predam do kraja. On me je i sam pohvalio jer sam se sama od sebe promenila. Ja sam rekla da ne želim da me neko gleda kroz ovo, ako sam najgora, svojim izborom sam najgora. Najbitnije mi je šta misle ljudi koji me vole - rekla je Anđela.

foto: Printskrin/Instagram

Šta misliš da bi ti roditelji sada rekli? Da li bi te podržali? - upitao je Car.

- Što se tiče postupka, ne bi rekli da je sjajan, ali bi podržali moja osećanja. Kada bi nas dvoje izašli, pokazali da smo srećni, verujem da bi podržali moju sreću. Pogotovo moji roditelji, kojima je moja sreća najvažnija - istakla je Anđela.

Da li misliš da bi istinski imali razumevanja za sve ovo, ili bi im to bio veliki problem? - upitao je Car.

- Kada bi se naš odnos nastavio u ovom smeru, onda bi zaboravili možda i ono loše što se dešavalo. Ako je taj izbor dobar po mene, podržali bi me - odgovorila je Anđela.

foto: Printskrin/Instagram

