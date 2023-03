"JA SAM JOJ BOLNA TAČKA" Anđela progovorila o Ani, priznala šta joj najviše zamera i poslala jasnu porkuku!

Anđela Đuričić nakon nedavnog haosa koji se dogodio, u radio emisiji komentarisala je svoj odnos sa Zvezdanom Slavnićem ali i Anom Ćurčić.

Takođe, progovorila je i o ljubomori prema devojkama sa kojima se Slavić povezivao i priznala koga smatra najvećom pretnjom.

- Pa pazi, mene Ana i njeni prijatelji vređaju i porodicu, mislim na Zoricu i na pojedince koji meni pominju sve redom. Dosta je meni svega toga, ja nikome ne vređam nikoga, ona samo mene napada, ja nisam ništa uradila, njoj kao da je lakše da ide na mene - rekla je Anđela.

- Ona kada je došla u Zadrugu pitala ga je da li on misli da li će moći sa mnom biti 7 i po minuta napolju zajedno, on je rekao da je to izvodljivo, a onda ga je pitala da li će ga neka žena voleti i čuvati kao ja, on je rekao ''čisto sumnjam''. Smatram da mu želi sreću, ali ne sa mnom. Ja sam joj jedina bolna tačka ovde. Ona se druži sa Majom za koju je rekla da je Zvezdan gleda kao svoj plen. To nije normalno, odmah da se razumemo. Ona njemu ne želi sreću samo sa mnom - rekla je Anđela pa dodala:

- Ja poverenje u njega nemam, našu vezu samo nas dvoje možemo da srušimo niko više, a ona je mene prozivala i dobacivala. Ona se nije mešala u naš odnos, nego ja u njen. Nije lepo da se pominju one stvari. On se trudio da osvoji mene, a to Anu ubija - rekla je Anđela.

