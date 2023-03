DARA BUBAMARA OTPRATILA ANU NIKOLIĆ SA INSTAGRAMA ZBOG KOKE ROKE! Pevačica se ozbiljno naljutila na koleginicu

Pevačica Dara Bubamara je nakon izjave Ane Nikolić o njenoj novoj pesmi "Koka roka" odlučila da učini šok potez.

Dara je otpratila Anu sa Instagrama, što govori u prilog tome da je pevačicu povredio komentar upućen od strane Nikolićeve.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Ana ipak Daru i dalje prati na pomenutoj aplikaciji.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Ana je nedavno u intervjuu za "Kurir" prokomentarisala pevačicinu novu pesmu.

- Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla "Koka roka". Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto.

foto: Kurir TV

Inače, Dara se na ovu temu nije oglašavala ali izvor za domaće medije tvrdi da se pevačica neprijatno iznenadila zbog izjave koleginice.

foto: Printscreen

- Dara se baš neprijatno iznenadila kada je čula šta je Ana rekla za njenu novu pesmu. To je od nje najmanje očekivala, jer su dobre. Baš joj je bilo bezveze što joj je javno ispljuvala pesmu, rekla:"Ne mogu da shvatim da to neko može da peva, mislila sam da to niko neće snimiti". Ipak, nije želela da produbljuje ništa, rešila je da iskulira, a ne da se "mrači" jer je pesma stvarno napravila bum, u trendingu je i pravi lom gde god Dara peva - rekao je Darin blizak prijatelj, koji je želeo da ostane anoniman.

Kurir.rs/Pink.rs

