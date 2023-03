"UBILA ME JE OD BATINA KAIŠEM" Marija dohvatila Miljanu i prebila je tokom boravka u Turskoj, ovo su detalji!

Aktuelana zadrugarka Miljana Kulić ispričala je u rijalitiju kako ju je majka, Marija Kulić, istukla tokom njihovog boravka u Turskoj.

Ona je progovorila o odnosu sa majkom, a onda je spomenula batine koje će pamtiti ceo život.

- Pokušala sam da je odobrovoljim, sredila sam apartaman ćošak može da se liže. Iskreno se plašim. U Turskoj sam dobila jedne batine, pamtiću ih ceo život. Ona je otišla sa Nenadom nešto da kupuje, a ja sam joj napisala poruku da idem sa šanerom da kupujem parfeme - počela je Miljana pa dodala:

- Oni su me tražili po Turskoj, kukala je da me je izgubila, a ja sedim preko puta, pijem kafu i smejem se. Kaišom me je ubila od batina - dodala je Miljana.

Podsetimo, Miljana je u Turskoj operisala želudac nakon čega joj se stanje pogoršalo, pa joj je u jednom trenutku život visio o koncu.

Inače, doktor Mehmet Seven koji je u turskoj bolnici operisao Miljanu Kulić, oglasio se tada i izneo informnacije o intervenciji skraćenja želuca koju je uradio rijaliti učesnici, te negirao bilo kakvu mogućnost da je njoj pukla slezina u njihovoj klinici i da je došlo do bilo kakvog propusta.

