"OVA DEVOJKA JE STVARNO POSEBNA" Dejan konačno progovorio o Jovani i priznao da li se ČUO SA DALILOM nakon razvoda!

Pobednik pete sezone Zadruge, Dejan Dragojević, od kako uživa u novoj ljubavi, povukao se iz medija, a svoju devojku do nedavno je krio kao zmija noge.

foto: Nemanja Nikolić

Dejan je otkrio do sada nepoznate detalje o novoj devojci, a ističe kako mu se kod nje najviše sviđa to što je ambiciozna, te da je bila drugačija od svih drugih devojaka.

Kurir je prvi otkrio identitet njegove devojke, a onda je nastala lavina komentara i poređenja mlade Jovane sa prethodnim njegovim izabranicama.

foto: Printscreen

- Ako ovo ne bude uspelo, ja nosim macolu i idem na taj ludi kamen da ga raznesem, niko više neće stati na njega. Ova devojka je stvarno posebna. Nakon rijalitija imao sam milijardu poruka od devojaka. Čak sam bio na društvenoj mreži za upoznavanje. Sve je bilo ajmo do grada, ako odemo do grada to će odmah neko da slika. Sa njom je bilo skroz drugačije, nije htela uopšte da se pojavi - rekao je Dejan, pa dodao:

foto: Printskrin/Instagram

- Mnogo je lepa, mlada je, ali nisam ja deda, nije toliko mlađa. Zrela je za svoje godine. To mi se sviđa. Radi, ambiciozna je. Ako sve bude kako treba možemo daleko da doguramo. Nije pratila rijaliti. Zna otprilike šta se dešavalo - istakao je, pa rekao kako njegova devojka nije gledala rijaliti.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Nju ne zanimaju ni Dalila ni Aleksandra. Na početku veze sam joj objasnio kakve probleme može da ima. Da će sigurno biti provučena kroz medije, kakve komentare će dobijati.

foto: Printscreen/Instagram

Dejan je dugo čekao na razvod od bivše supruge, koja na kraju procesa nije vratila svoje devojačko prezime.

- Sa Dalilom se nisam čuo nakon razvoda. Ni sa kim sa te strane se ne čujem. Još uvek nije došao taj poslednji papir da je brak gotov. Stigli su mi računi suda, pošto sam ja na sebe preuzeo troškove oko razvoda. Nisam mogao da čekam Dalila to da plati. Sada krećem sa privatnim biznisom - ispričao je Dejan Dragojević.

foto: Printscreen YouTube

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:14 Dejan Dragojević nikad srećniji ni snažniji