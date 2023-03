PRVO OGLAŠAVANJE DRAGOJEVIĆA! Dalila priznala da joj je on NAJVEĆA LJUBAV, a Dejanov komentar ŠOKIRAĆE REGION!

Dejan Dragojević i Dalila Dragojević u petu sezonu rijaliti formata Zadruga, ušli su kao bračni par, a na samom kraju izašli razdvojeno sa drugim ljubavnim partnerima.

Naime, Dalila je nakon mesec i po dana, kako je u to vreme govorila, doživela kosmičku ljubav sa Filipom Carem, te je uplovila u odnos sa njim, dok je Dejan svojim ponašanjem, replikama ali i borbom protiv situacije koja ga je snašla, pokupio sve simpatije publike.

Dragojević je sa velelepnog imanja izašao kao pobednik sezone, ali kako je sam par puta naveo, njegov najveći uspeh je pomirenje sa porodicom i porodična idila u kojoj trenutno uživa.

Da ironija bude veća, Dalila i Dejan su ove godine, na Dan zaljubljenih, pravno i zvanično još jednom stavili tačku na brak.

Dragojević je nakon još jednog ljubavnog brodoloma, uplovio u vezu sa Jovanom, koju sebično čuva od očiju javnosti, te daleko od kamera uživa u novoj ljubavi.

Nedavno, Dalila je prilikom snimanja za Tiktok, jednom od pratioca odgovorila na pitanje koga je najviše u životu volela i u koji odnos bi se vratila da mora.

- Vratila bih se sa Dejanom u brak. To je nešto što mi je najduže trajalo, to je osoba sa kojom sam najviše ostvarila u životu, to je osoba koju sam od svih bivših najviše volela - izjavila je Dalila.

Tim povodom, Kurir je stupio u kontakt sa Dejanom, kako bi dao sud na izjavu svoje bivše žene, a kratkim komentarom je stavio svima do znanja da je zaista raskrstio sa prošlošću.

- Ne zanima me, nemam komentar - izjavio je Dragojević za Kurir.

Kurir.rs/J.M.Đ.

