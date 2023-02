DALILA ŽELI POMIRENJE SA DEJANOM? Dragojevićeva napokon priznala: To je osoba koju sam najviše od svih volela! ŠOK (VIDEO)

Dalila Dragojević razvela se od Dejana Dragojevića početkom ove godine, a njihov odnos i dalje intrigira javnost iako više zvanično nisu muž i žena. Dalila je na Tiktok lajvu po prvi put izjavila da bi se vratila u brak sa Dejanom kao i to da ga je od svih bivših najviše volela.

- Da moraš u jednu vezu da se vratiš, koja bi to veza bila? - upitao ju je momak u lajvu.

- Vratila bih se sa Dejanom u brak. To je nešto što mi je najduže trajalo, to je osoba sa kojom sam najviše ostvarila u životu, to je osoba koju sam od svih bivših najviše volela - kazala je Dalila.

Podsetimo, Dalila i Dejan razveli su se nakon javne prevare koju je ona učinila sa rijaliti učesnikom Filipom Carem, a zakonski razvod dogodio se 14. februara ove godine.

