PEVAČICA HITNO OPERISANA! Goga Sekulić menjala silikonske implante i uradila zatezanje, a sve zbog VELIKIH bolova

Goga Sekulić operisana je pre nekoliko dana. Ona je menjala silikonske implante u grudima i uradila zatezanje.

Goga je već duže vreme planirala ovaj zahvat, ali je stalno odlagala. Sada je to konačno završila i oseća se dobro. Operacija je prošla bez ikakvih problema - kaže sagovornik.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Istina je, operisana sam. Još posle porođaja trebalo je da radim podizanje i zatezanje grudi, ali dete mi je bilo malo i takav zahvat bio je prosto neizvodljiv u tom trenutku. Deca vole da se maze, grle i nose. Međutim, ubrzo su počeli strašni bolovi u leđima, jer su mi grudi bile velike. Obratila sam se doktoru Milivojeviću koji me je na kraju i operisao i jako sam zadovoljna i zahvalna na svemu, budući da se radi o jednom o naših najboljih hirurga. Zamenio mi je silikone i uradio zatezanje. Nije bilo prijatno prvih nekoliko dana, jako me je bolelo. Najviše me je nerviralo što sam žena od akcije i što nisam neko ko miruje - rekla je Goga.

Kurir.rs/Pink.rs

