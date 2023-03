VEVERICE, MAJMUNI I PROBLEMATIČNI PITON! Maja Nikolić pretvorila stan u ZOOLOŠKI VRT, a drama nastala kad joj je pobegla ZMIJA

Maja Nikolić prepoznatljiva je po tome što bez dlake na jeziku iznosi svoje mišljenje, a kada je reč o komentarima evrovizijskih pesama tu ne štedi reči u kritikama, bilo pozitivnim ili negativnim.

Osvrćući se na šetanje jastoga srpskog predstavnika na Evroviziji Luke Bleka pevačica je otkrila da je i sama u kući imala neobične životinje i da joj je pobegao ni manje ni više nego piton.

- Zabavljala sam se gledajući „Pesmu za Evroviziju“, ali s obzirom da imamo našeg predstavnika takvog kakav je nisam mogla da izdržim i morala sam da ga tužim udruženju za zaštitu životinja zato što je šetao po Vračaru jastoga. Bilo mi je krivo što je zlostavljao jadnu životinju i shvatila sam da nije lepo da cilj opravdava sredstvo - ispričala je Maja tvrdeći da se u ovom slučaju ne radi o lutki jastoga već o pravoj životinji.

- Ma šetao je, pomerao je noge. Nemaš ti jastoga na baterije. Čim sam ja to videla, a imam 6 pasa i 7 persijskih mačaka, reagovala sam. Interesantnije je da šetaš slona ili žirafu, a ne da uhvatiš jastoga koji hoda milimetar, koji je izmučena životinja i zbog slikanja onda radiš takve stvari - rekla je Maja naglasivši na kraju da se ipak šali, jer je dečko došao iz Londona gde verovatno jedu prepeličja jaja ili plavu čokoladu, pa je smislio nekakvu foru.

- Svi znamo da sve negativno dolazi sa zapada. Ja ga podržavam, on je predstavnik Srbije, ali mu poručujem da u ime pravoslavnog naroda ne glumi Lucifera u posteljici u kojoj se rađa. I da ne postavlja simbole đavola svevideće oko. Neka radi nešto poput Majli Sajrus u pesmi „Cveće“ koja je trenutno najaktuelnija sa ogromnim brojem pregleda. Tu se slavi život. Prosto apleujem da ako je već napravio takvu pesmu gde mumla da ga niko ne razume onda ne mora da tu bude i satanistička koreografija kao iz horor filmova. Samo čekamo noževe i neko klanje na sceni - objasnila je Maja.

Pevačica je otkrila i da osim pasa i mačaka i sama ima neuobičajene životinje u kući, za šta je zaslužan njen sin.

- Moj sin ima bradatu agamu. Pre toga sam se borila sa njim jer je imao pitona. Hranila sam ga pincetom i to sa živim miševima, jer mora da jede jednom u 15 dana. To mi je bilo odvratno! On ode sa devojkom a mama, to jest ja moram da ga hranim. Na kraju mi je piton pobegao kroz prozor pa smo ga tražili po šumi jer su pitoni iz terarijuma pitomi, nisu životinje iz džungle - izenadila je Maja svojim priznanjem o odbegloj zmiji.

Pevačica je na kraju otkrila i da joj je najviše muka zadavao jedan majmun.

- Sve životinje smo čuvali, od veverica do majmuna. Imala sam najlepšeg majmuna koji nam je pojeo sve zavese i sve kapute u stanu. Inače, interesantno mi je da neko šeta životinje koje voli, ali se samo nadam da Crni Luka neće skuvati tog jastoga i pojesti, jer to bi bilo nehumano - rekla je Maja.

