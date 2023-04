SKANDAL U NAJAVI! Vujadin Savić lajkovao sliku GOLIŠAVE ZADRUGARKE, svi čekaju Mirkinu reakciju! Instagram GORI!

Sofija Una Manić napustila je nedavno rijaliti program "Zadruga 6" i odmah se aktivirala na društvenim mrežama.

Naime, Sofija je u Beloj kući važila za jednu od najlepših zadrugarki i ona svojim ponašanjem nije obrukala svoju porodicu, već je iz rijalitija izašla podignute glave.

Međutim, kada se pogleda Instagram profil Sofije Une, njene slike su i više nego provokativne, a od njene poslednje vrele slike, koju je objavila pre nešto više od godinu dana mnogima padaju vilice.

Sofija Una pozirala je na stepenicama, u providnim crnim čarapama, dok gore nije imala ništa i grudi je pokrila samo rukama, te je pokrenula gomilu komentara.

Međutim veliku pažnju privukao je i Vujadin Savić koji joj je lajkovao sliku, a mnogi su komentarisali na mrežama da Mirki Vasiljević neće biti dobro kada vidi postupak njenog supruga.

Da podsetimo, popularna glumica Mirka Vasiljević već jedanaest godina u emotivnoj vezi je sa fudbalerom Vujadinom Savićem, sa kojim ima četvoro dece.

Kako često govori šale na njen račun joj ni malo ne smetaju, pa čak na pitanja koliko deca ima često kaže "koliko vam treba".

- Ja da živim u vremenu kada su živele naše bake i deke, imala bih mnogo, mnogo više dece sigurno. Uživam u tome, ali danas je to ozbiljna organizacija i finansijski je dosta nezgodnije, ukoliko želimo da to bude i da se putuje i da se kvalitetno školuje, jede, pije oblači - rekla je nedavno lepa glumica.

Porodica Vasiljević-Savić važi za veliku i složnu, a kako je glumica priznala bar jednom u deset dana svi se skupljaju za jednim stolom.

- Nas osnovnih kad se skupimo bude negde dvadesetak. U mojoj porodici gde smo Vujadin, deca i ja gledamo da nam jedan obrok bude zajednički, a ovo što se tiče familije, gledamo sigurno jedom u deset dana. Eto na primer, moja deca su najviše vezana za moju baku i deku. Oni su im na prvom mestu, pa tek onda svi - dodala je tada Mirka Vasiljević.

Mirka je otkrila i da su joj baka i deka najveća podrška u životu.

- Gledam moju baku i deku šta su sve doživeli, od momena kada su živeli na selu i nisu znali za mnoge stvari, do dolaska u grad i odlaska u inostranstvo, pa do toga da deka danas ima instagram. I da naručuje svašta nešto preko interneta, a da mu je to kao detetu bila misaona imenica. A na sve to da je doživeo svoje praunuke i pošto nije imao vremena za svoju decu, a pošto su mene moji dobili mladi sad su tu. Oni su mi najveća pomoć i tu su za moju decu. Tako da kad god nešto ne može moja deca kažu "reći ćemo babi ili dedi", a to su ustvari njihovi prababa i pradeda - istakla je glumica.

