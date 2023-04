NAJVEĆI HIT MILETA KITIĆA UOPŠTE NIJE PISAN ZA NJEGA! Najlepša balada bila je namenjena legendarnom BALAŠEVIĆU!

Mile Kitić je do sada otpevao brojne hitove, a proslavila ga je pesma "Kraljica trotoara".

Ova numera i danas je veoma slušana, a zanimljivo je da prvobitno nije uopšte napisana za Kitića, niti je trebalo da bude u pitanju narodna pesma.

foto: Ana Paunković

Njen autor Steva Simeunović želeo je da bude u pitanju pesma drugačijeg zvuka i hteo je da je otpeva neko od pop pevača koji su bili aktuelni u to vreme.

O ovome je svojevremeno otvoreno govorio upravo Mile Kitić.

foto: Beta Dragan Gojic

„Došao sam kod njega kući sa suprugom Martom, i on je listao svoju svesku sa pesmama i tada je naišao na ‘Kraljicu trotoara’ međutim rekao mi da nije za mene. On je zamislio da se čuju zvuci dve gitare i da se tekst ispriča te da je pesma namenjena pevaču poput Đorđa Balaševića. Ali Marti to nije bilo loše mada je mene malo zbunio tekst. Na kraju sam je uzeo“, rekao je on u emisiji „Iz profila“.

foto: Damir Dervišagić

„Kad sam ušao u studio, Pera Zadravković koji je pravio aranžman nije bio oduševljen, ali Kemiš i moja Marta jesu. I tako Pera ode kući, sutradan napravi aranžman i pesma ispadne tako kako ispadne. Ja sam tad ispao hrabar, verovatno najhrabriji od svoje generacije. Pljuvali su me za mnoge pesme koje sam snimio, a bez kojih danas ne može da prođe nijedan moj nastup“, istakao je Mile tada.

foto: Nemanja Nikolić

