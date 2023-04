Pevačica Slavica Ćukteraš podelila je na Instagramu tužne vesti da joj je preminula baka.

Pevačica je Slavica je podelila njihovu poslednju zajedničku fotografiju, na kojoj drži ruku svoje nane.

- Naša poslednja slika, kada sam te uhvatila za ruku, prigrlila i rekla: "Nano, sve je ok". Jutros je jedan poziv promenio to moje "ok" - napisala je Slavica Ćukteraš, pa se poslednji put oprostila od nje.

- Nano moja, počivaj u miru, voli te tvoja unuka Slavica.

