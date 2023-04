OGLASILA SE DABOVIĆKA NAKON ŠTO JE NJEN BIVŠI OBJAVIO NJENE GOLE SLIKE! Milica preživljava pakao, a evo šta kaže o UCENI

Milica Dabović oglasila se nakon skandala kada je njen bivši dečko M.J. objavio njene gole fotografije na aplikaciji Telegram kako bi joj se osvetio, jer nije pala na njegovu ucenu. Naime, on joj je pretio da će pustiti slike u javnost ako mu se ne vrati, što ona nije želela.

Nekadašnja košarkašica zgrožena je njegovim postupkom.

- Šta da kažem na ovo što mi se dogodilo. Toj osobi neka služi na čast. Napravio mi je pakao sad kad je sve u najboljem redu. Strašno je na šta su sve ljudi spremni da drugome napakoste. Ne želim da pričam o tim stvarima niti da ih komentarišem. Sve što sam želela da pokažem uradila sam to na aplikaciji Onlifans. To je sve što imam da kažem - prokomentarisala je ona.

Vidno uznemirena Milica nije mogla vi[e da govori jer se potresla.

Naime, radi se o slikama koje mu je ona slala dok su bili u vezi jer je imala poverenja u njega i nije verovala da će doći do ovoga. Nji dvoje su raskinuli odavno, ona je u međuvremenu imala i druge momke i nije planirala da se vrati njemu. Međutim on se očigledno nadao da će doći do pomirenja, a kada mu je stavila do znanja da od toga nema ništa usledila je osveta u vidu fotografija koje je objavio na mrežama.

