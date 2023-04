"ZABORAVILI SU SVETOG SAVU" Vendi udarila na Dragojeviće jer je Dejan PRIMIO ISLAM, pa svu krivicu svalila na mama Bilju

Priznanje Dejana Dragojevića, pobednika pete "Zadruge", da je pre četiri godine primio islam uzburkalo je Balkan.

U javnosti, kao i na društvenim mrežama, ne prestaje da se komentariše njegov postupak, a sada je svoje mišljenje o tome iznela pevačica Vesna Vukelić Vendi.

U svojim javnim pojavljivanjima gotovo uvek govori o veri, srpskim svetinjama i pravoslavlju, a sada je iznela svoj sud o Dragojevićevom postupku.

- Dejan Dragojević nije kršten, to je greška njegove majke. Gledajući iz perspektive jednog rodoljuba... Lako je odreći se i reći: "Ja sam liberalan". To je poruka njegove majke. Nije to baš tako. Ako nisi za sebe, nisi ni za druge. Bog jeste ostavio šarolikost, da se razlikujemo, po izražaju, folkloru, ali ostavio nam je najvažniju stvar nama Srbima i Rusima, a to je vera koja je alfa i omega. Vreme se računa po Hristu, ne po Budi - krenula je pevačica, pa nastavila:

- Besmisleno je komentarisati Dejana, odnosno preteču, njegovu majku. Ona olako baca žrtvu naših predaka. Po njenoj logici, Sveti Sava uopšte nije trebalo da pravi probleme ocu, kad je pobegao sa 17 godina na Svetu goru. On je mogao da bude princ, da radi šta hoće, evropske princeze su bile zaljubljene u njega. Njemu je napravljena žurka, da se oni vesele, da izabere princezu, ali on je shvatio i otišao. Po tim parametrima, on je trebalo po priči Dejanove majke i Dejana da juri princeze, da putuje, istražuje, ko će ga znati. Zaista je to besomučno - dodala je ona.

