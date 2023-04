KIJA KOCKAR SMUVALA STUDENTA: Tačno je, džentlmen je! Evo da li ga ona FINANSIRA...

Kristina Kija Kockar pred našim kamerama priznala je da je zaljubljena i da ima novog dečka.

- Imam nekog ko me gleda lepo, tačno. Vrlo lepo, da. Pitate me da li je veza na daljinu? Pa, zavisi kako kad. Mislim, svi mi putujemo, pa smo nekad odvojeni, tako da... Svakako, odnos nam je stabilan - kazala je Kija Kockar pred našim kamerama, te otkrila da li će ga javnost uskoro upoznati.

- Pa, nećete ga još upoznati. Što? Pa, nećete... Nije javna ličnost, ne. Nije ni biznismen, student je. Ja da ga finansiram, kažete? Ne. Ovo je student kao ja što sam bila nekada, koji radi i studira. Ne finansiram ga, niti on mene. Doduše, džentlmen je - istakla je ona.

foto: Printscreen Novo jutro

Kiji su juče oči bile pune suza dok je pričala o pokojnom ocu.

- Mom ocu će sad biti pet godina od smrti. Ove godine bi mu bio rođendan, a onda je i godišnjica, u razmaku od dva dana. Skoro mi je stigao video jedan, mislim da je to jedini klip koji imam od mog oca, neki stariji... Svaki put kad ga vidim zaplačem. Otac mi sada najviše nedostaje. Nije mi nikada nedostajao, sad mi nedostaje. Kad sam starija mi nedostaje, eto, valjda to tako ide, sa godinama. Ja sam bila predobra ćerka. I on i majka su uvek bili ponosni na mene. Izvinite, malo sam emotivna sad... - kazala je ona.

kurir.rs/blic