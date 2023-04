LEPA BRENA DIVLJE GRADI I DUGUJE NA SVE STRANE: A samo za sat pevanja na SVADBI bogatog hrvatskog biznismena uzela 30.000 €

Lepa Brena se prethodnih nedelja našla u epicentru skandala jer je u javnosti pukla bruka - da ona i njen suprug Slobodan Boba Živojinović nelegalno grade vilu na državnoj parceli.

foto: Nenad Kostić, Zorana Jevtić

Pevačica se tim povodom nije oglašavala, ali to je nije sprečilo da u međuvremenu peva u susednoj zemlji. Iako je poznato da ne pristaje da peva na privatnim veseljima, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora bliskog pevačici, ipak nije mogla da odoli jednoj ponudi iz susedne Hrvatske. Prethodnog vikenda zapevala je na svadbi ćerke poznatog slavonskog biznismena M. R., vlasnika poznatog hotela u Vodicama.

Brena se na veselju pojavila kao specijalna gošća i, kako saznajemo, za sat vremena pevanja zaradila čak 30.000 evra. Kako jedna pesma u proseku traje tri minuta, za sat vremena mogla je da ih otpeva najviše 20, pa je bračni par, po takvoj računici, platio 1.500 evra za jednu numeru koju je otpevala.

foto: Printscreen

- Brena je pevala do iza ponoći. Svi su bili oduševljeni što je vide, a posebno mladenci. Njen otac M. nije žalio para za folk legendu, pa je za sat vremena iskeširao 30.000 evra. Svi u sali su je dočekali ogromnim aplauzom i svi su hteli da naprave makar jedan selfi s njom dok je pevala. Provod je bio vrhunski, ali videlo se da je Brenu ipak pogodilo sve to što se u medijima pisalo o njenoj divljoj gradnji. Bila je obučena u ljubičastu haljinu sa zanimljivim detaljima, a kasnije su se pojavile i trbušne plesačice. Sad će makar imati novca da isplati radnike kojima duguje i koji su ostali bez posla jer je gradilište zatvorila inspekcija, a oni od nje već neko vreme traže da im reguliše dug. Po slobodnoj proceni, to je oko 20.000 evra, jer je pitanje kada će gradnja biti nastavljena i da li će uopšte ili će objekat biti srušen, o čemu ste prvi pisali - završava uz osmeh naš izvor sa lica mesta.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

