ACA BULIĆ SE HITNO OGLASIO NAKON TVRDNJI DA JE BIO INTIMAN SA GOCOM TRŽAN! Otkrio pozadinu njihovog odnosa: "Uvek mi je bila..."

Pevačica Maja Nikolić oglasila se nakon što ju je potkačila koleginica Goca Tržan i tom prilikom otkrila da je na ratnoj nozi sa koleginicom zbog njenih profesionalnih, muzičkih uspeha, ali i dostignuća na polju ljubavi.

Nikolićeva se tu nije zaustavila već je sve dodatno začinila, kada je otkrila da je Goca Tržan jedva dočekala da ona raskine sa Acom Bulićem, kako bi sa njim uplovila u vezu.

foto: Kurir televizija

- To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on je bio tada neoženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London da se oženi i da bude sa nekom svojom ženom, ja sam rekla:"Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovekom ne pada mi na pamet", bez obzira što smo u Beogradu živeli, družili, voleli se... Ta priča naša je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, decu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ona ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima (Aca i ja smo tada imali vezu, njemu sam posvetila pesmu "Ubile me, Dragane")... Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada - poručila je pevačica.

foto: Printscreen Magazin In

Tim povodom predstavnici sedme sile su kontaktirali Acu Bulića, koji je oštro negirao ove tvrdnje.

- Goca Tržan mi je uvek bila samo drugarica koju cenim i poštujem godinama - bilo je sve što je Bulić.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:13 Maja Nikolić kao u filmovima za odrasle