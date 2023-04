KRAH VELIKOG PRIJATELJSTVA?! Zorica uhvatila Anu u nezgodnom trenutku i SKAMENJENO posmatrala, Ćurčićeva se ludački pravdala!

Ana Ćurčić se nakon svađe sa Zvezdanom Slavnićem sklonila u spavaću sobu, a potom ronila suze, vidno utučena nakon svega što se desilo.

foto: Printscreen

Zorica Marković je ušla u sobu da proveri šta Ana radi, te nije krila koliko se zgrozila njenim suzama nakon svađe sa bivšim mužem. Ćurčićeva je dala sve od sebe da se opravda i da su suze zapravo zbog njene dece koje se setila.

- Šta ti je Zoko? - pitalas je Ana svoju drugaricu koja ju je nepomično gledala.

foto: Printscreen

- Šta ti je, plašiš me - govorila je Ana dok je Zorica i dalje ćutala i nemo je posmatrala.

- Plačem zbog dece - pravdala se Ćurčićeva.

- Zorice, kako se ti to ponašaš? Ovo je jako ružno. Pet minuta si me gledala. Da li si svesna kako je to izledalo? - upitala je Ana.

- Molim te, nije mi do toga. Loše sam - kazala je Zorica.

- Dobro - dodala je Ana.

Zorica je bez reči otišla, ali je Ana nešto kasnije krenula za njom i počela da se pravda, dok se tenzija sve vreme u vazduhu osećala.

Kurir.rs

