"PLJUNU TE I ŠUTNU, VRIŠTALA SAM"... Zorja o najtežim trenucima u životu i borbi protiv DEPRESIJE: Potražila sam pomoć!

Pevačica i nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Zorja Pajić, progovorila je o najtežim životnim trenucima.

Kako je istakla, sviranje u Knez Mihailovoj ulici donelo ogromno iskustvo, lepe komentare, ali i one negativne sa kojima tada, u 17. godini nije umela da se nosi.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Bilo je negativnih komentara jednako koliko i dobrih. Stvarno je bilo stotine ljudi koji su stajali kao na koncertu, kada se osećaš divno pa sve do toga da se osećaš kao da si neko smeće na ulici. Bilo je situacija kada te ljudi pljunu, šutnu ti kutiju za instrument. Ja sam neko ko ne trpi takve stvari i često sam dolazila u konflikt sa takvim ljudima. Bilo je situacija kada sam vikala, da ne kažem vrištala, a bila je tu i komunalna policija. Osećala sam se nezaštićeno, morala sam sama da nađem način i da se izborim sa svim, da kad dođem kući da ne poludim. Često mi je to poljuljalo samopouzdanje, morala sam i da potražim pomoć. Svirala sam i na hladnoći i kad je bilo 40 stepeni, volela sam to da radim, ali nije uvek bilo prijatno - ispričala je Zorja koja ističe da su joj najtežim trenucima prolazile loše misli, želela je da odustane od svega.

foto: Ana Paunković

- Mislila sam da moja umetnost i muzika ne vrede, da to može bilo ko da radi, mislila sam da sam slaba osoba koja ne ume da se izbori sa nečim većim od ulice. U nekim momentima sam se osećala kao da nikad neću napredovati, ali hvala Bogu, okružena sam ljudima koji me vole. Moj suprug je uvek bio uz mene, nekoliko puta je predlagao da odustanem od toga, ali je moja želja bila veća. Znala sam da imam cilj. Moja sestra, moja mama, moj kum su uvek bili tu, čak i kad sam imala momenta kad sam besna, neuračunljiva, oni su imali strpljenja i ljubav da me izbave iz toga – istakla je pevačica i dodala da je bila na korak od depresije.

foto: Kurir televizija

– To je nešto što ne možeš da isključiš iz svog života, to dolazi i odlazi u zavisnosti od okolnosti koje te okružuju. Drago mi je da sam povukla nogu i uvek ću se zalagati za to zato što mislim da je mentalno zdravlje najvažnije, važnije od fizičkog - rekla je pevačica.

