ŽIVOT JE NIJE MAZIO! Milena Ćeranić otvoreno progovorila o PSIHIČKIM PROBLEMIMA, nemaštini i vezama sa OŽENJENIM muškarcima

Život pevačice Milenu Ćeranić nikada nije mazio, a sada je otvoreno govorila o psihičkim problemima koje je imala, nemaštini kroz koju je prošla, ali i ljubavi sa oženjenim muškarcem.

Mlada pevačica je posle učešća u rijalitiju "Farma" imala problema sa anksioznosti, zbog čega je potražila stručnu pomoć i pila lekove za umirenje srčanog živca jer je imala panične napade, a od tada redovno posećuje psihoterapeuta.

- Po izlasku iz "Farme" bila sam veoma loše jer sam se tamo susrela sa zlim ljudima, a nisam bila spremna za to. Zato sam otišla kod moje doktorke, koja mi je pomogla da se izborim sa anksioznošću. Dala mi je lekove za umirenje srčanog živca zbog paničnih napada, koji su bili strašni. Kad god bih izašla na binu, imala bih neviđenu tremu, koja me ni na sekundu nije napuštala. Bio je to veliki stres za moj organizam, pa sam morala da budem na terapiji - započela je pevačica i nastavila:

- Kada sam ispila sve lekove koje mi je dala doktorka, krenula sam na razgovore kod psihoterapeuta, koji mi je promenio život iz korena. Svima bih preporučila da idu kod stručnjaka jer mogu mnogo da vam pomognu i usmere vas na pravi put. Razgovori su mi pomogli da vratim samopouzdanje, koje je u jednom trenutku bilo na minimumu zato što sam doživela i veliku slavu i najveći pad u životu. Teško je nositi se sa tim da si najpopularnija ličnost u zemlji, a u sledećem anonimna osoba, koju niko ne prepoznaje. Imala sam karijeru, a nisam mogla da napredujem, pa samim tim nisam dovoljno ni zarađivala. To je bilo veoma potresno za mene.

Milena je porodični dom napustila sa samo 19 godina, kada je odlučila da se preseli u srpsku prestonicu i posveti se izgradnji karijere.

- Želela sam da se osamostalim i da ne zavisim od roditelja, pa sam počela da nastupam po klubovima. Nekad je bilo posla, ali je bilo i perioda kada nemamo nijednu tezgu. Dešavalo se da nemam para za kiriju, a nisam želela da tražim novac od porodice. Sestra, sa kojom sam živela i ja nismo imale novca ni za hleb. Sećam se da mi je jednom rekla da ima 50 dinara i da ćemo od tih para nešto kupiti. Zbog svega toga sam, kada uzmem 100 evra za noć od pevanja, sa sestrom odlazila u restoran i sve pare trošila na hranu.

Ćeranićeva je jedna od retkih pevačica koja nema ni jednu nekretninu, već i dalje stanuje kao podstanar.

- Živim u iznajmljenom stanu jer sam odabrala da pevam po dva sata u klubovima, a ne da nastupam po ceo dan i noć na svadbama i privatnim veseljima, gde se zaradi najviše para. Samo sam dva puta u životu dobila dobar bakšiš od oko 10.000 evra. Zato nemam stan, ali planiram uskoro da kupim plac i sagradim kuću.

Milena je bila u emotivnoj vezi sa košarkašem Vladimirom Dašićem, koji je bio oženjen, što je bio još jedan skandal u njenoj karijeri.

- Tačno je da sam volela zauzetog muškarca, ne stidim se toga! A svako ko me osuđuje je nesrećan i treba da se pozabavi svojim životom. U našem odnosu nije bilo zle krvi i ja nikog nisam rastavila. Ništa ružno se nije dogodilo. Naprotiv, samo lepe emocije sa moje strane. Ne treba osuđivati nikoga jer ne znate šta može vama da se desi.

