"KRILI SU TO OD MENE, A ONA JE BILA U CRNINI" Njen odlazak Voja Nedeljković nikad neće preboleti, progovorio o VELIKOM GUBITKU

Voditelj Voja Nedeljković prisetio se bolnog trenutka, kada je kako kaže, u avionu saznao da mu je baka, koja ga je odgajila, preminula.

"Ja, mator konj, idem s njima u Španiju i mama je morala ranije da se vrati, jer je baka bila bolesna. Ja ostanem sam s tatom i bude mi fenomenalno. Ludilo, Španija, Ljoret de Mar! Pre 40 godina", prisetio se voditelj, ali ubrzo je usledila tuga.

"Tata mi je tek kada smo se vratili u Beograd, pred spuštanje aviona, rekao da mi je baka umrla, i da se zapravo zbog toga mama ranije vratila sa letovanja. To mi je bio prvi emotivni jak gubitak, jer to je žena koja me je, uslovno rečeno podigla. Naučila me je da pišem", s tugom je pričao.

"Osećaj na te uspomene čuvam uvek kada mi je nešto lepo. Jer tada mi je bilo prelepo; čekala me je devojka kod kuće, ja u Španiji. Sve je egzaltirano. Idem uskoro u vojsku, nema veze, upisao sam fakultet. I onda spuštanje. Mama je tu, biće u crnini. On je namerno ćutao tih nekoliko dana, nije hteo ništa da mi kaže, da me pusti da mi to bude dobro i lepo. Zato od tada imam jedan mali strah - kada mi je nešto mnogo lepo, malo se uštinem ili stavim kamičak u cipelu da me malo žulja, da ne prizovem nešto tako, jer se bojim da ne naiđe nešto iza ćoška. Kao i kada je nešto mnogo ružno, pa mora da se desi nešto lepo", objasnio je Voja Nedeljković, koji je više od dvadeset godina u braku sa lepom doktorkom Majom.

Inače, Voja Nedeljković punih deset godina vodi muzičko takmičenje "Zvezde Granda", te je upučen u sva dešavanja među članovima žirija, čak i ona koje gledaoci ne vide.

- Fizičkih obračuna nije bilo, ali bilo je sveske, hartije, olovaka. Ako krene varničenje na temu šta ko zna, ne zna, ko ima diplomu, ko nema, ja tamo sve čujem, njih troje četvoro uglas ne čuju šta je jedan drugom rekao, pa to ispadne dobro - rekao je Voja nedavno.

