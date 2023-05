ISPOVEST NAŠE PEVAČICE O PORODIČNOJ DRAMI I BORBI! Ova situacija joj promenila ŽIVOT IZ KORENA: "Čim sam to rekla majci.."

Bivša učesnica takmičenja „Nikad nije kasno“ Mirsada Mekić osvojila je čitav region već svojim prvim pojavljivanjem.

Ona je u izjavama svojevremeno isticala da je još kao mlada devojka spoznala talenat za muziku, ali je njena porodica bila protiv toga da se bavi muzikom, pre svega majka koja nije htela da čuje da ona krene muzičkim putem.

Takođe, nije imala hrabrosti da se sama prijavi za ovo takmičenje, pa je to uradila njena prijateljica kojoj je zahvalna zbog toga. Pevačica je ranije priznala da je kao mlada devojka počela da peva, imala je jednu malu turneju, ali nije uspela da napravi veliku karijeru jer se porodica protivila njenom odabiru zanimanja.

- Majka se protivila sto posto da ja ne idem dalje, nekako odgoj u to vreme kad sam ja rasla u devojku od 15. godina bio je drugačiji. Tada mi se ukazala prilika da krenem malo dalje, to je bila neka probna turneja, da tako nažem probno pevanje. Međutim, čim sam majci rekla, ona nije bila za to. Ja se ne bavim muzikom, nigde pre nisam pevala ni u restoranu, ni u kafani - rekla je ona nedavno.

Mirsada je tada imala poruku za sve mlade pevače, a savetovala im je da se ne predaju i da se bore za svoje mesto u muzici, a imala je i važnu poruku za roditelje.

- Neka idu za svojim snovima, to je sada malo drugačije. Ja svojoj deci ništa nisam branila, za šta god da su imali talenat. Svim majkama i svim roditeljima kažem da puste decu da rade ono što vole - kazala je ona svojevremeno.

