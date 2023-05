NOVE MUKE TANJE SAVIĆ: Ženi se Dušan, zaljubio se u MEDICINSKU SESTRU pa zajedno spremaju da pevačici naprave PAKAO?!

Tanja Savić taman što pomisli da se rešila nevolja sa bivšim mužem, iz Australije stignu loše vesti. Naime, jedna Tanjina koleginica priča da ima pouzdanu informaciju kako se njen bivši muž Dušan Jovančević ženi i da ima novi plan kako da zagorča život bivioj ženi.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

"Meni je ta pevačica lično pričala da je Dušan našao neku novu devojku koja je poreklom iz Srbije i tamo radi kao medicinska sestra. Oni se navodno jako vole, lepo im je zajedno i planiraju brak i decu. Ona lepo zaradu je, a on se snalazi. Uglavnom, ona ima ideju da se protiv Tanje pokrene tužba i traži novčana odšteta. Navodno, ona će pribaviti neku medicinsku dokumentaciju kojom bi pritisnuli Tanju da im isplati novac da se ne bi vukli po sudovima. Ona je izračunala da bi Tanja dala te pare pošto su u Australiji jako skupi sudski troškovi, a o advokatima i da ne pričamo. Da li ona zaista ima nešto protiv Tanje ili izmišlja ili je čak spremna da nešto falsifiku je, ja ne znam. Dušanu nikad nije dosta para, a realno jako je besan na Tanju jer vidi da mu je zauvek izmakla i da ne može više da utiče na nju, a još manje da se finansijski okoristi, što je godinama radio. Tanja je sudski dobila starateljstvo, pa ne može više da je ucenjuje i muze preko njih. Ta njegova buduća žena, ne samo da ima jako loše namere prema Tanji, nego iz pohlepe i želje da dođe do para ne birajući način, i Dušanu može da napravi velike probleme. Ali, nije dete pa nek razmišlja", kaže izvor i dodaje da će ako se nešto u Australiji pokrene, koleginica sigurno upozoriti Tanju, a do tada neće da je uznemirava, jer se i tamo mnogo tračari.

kurir.rs/Svet

