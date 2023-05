IZOPERISANA EDITA ARADINOVIĆ: Uslikana na aerodromu, upoređuju je s Elenom Kitić, ne liči na sebe!

Edita Aradinović više ne liči na sebe. Pevačica se toliko izoperisala da su je paparaci na aerodromu jedva prepoznali. Da se nije javila i mahnula, verovatno bi prošla neopaženo, ali kad su foto-reporteri shvatili da se radi o Editi, brzo su krenuli da je fotkaju.

U ležernom izdanju, pevačica je plenila svojim osmehom, koji je jedino ostao isti. Izmena njenog lica nije mogla da prođe nezapaženo i izazvala je niz komentara na društvenim mrežama. Jedan od tviteraša ju je uporedio sa Elenom Kitić, na koju pevačica sada neosporno podseća.

- Ali što je Edita postala Elena Kitić... Meni bude baš žao kad vidim ovo, jer skapiram koliko ove lepe devojke izjedaju kompleksi, pa menjaju sve što mogu dok ne dođu do ovog nivoa. I onda ko si, šta si, gde si? A bila si lutka - prokomentarisao je.

Osim novih estetskih zahvata, imala je i operaciju glasnih žica i preponske kile, a odlučila se i na drastične promene lica. Prva od njih bila je operacija nosa, o kojoj je javno govorila.

- Pre operacije nosa periodično sam bila zadovoljna. Ali nikad do kraja, ma i sada nekad nisam, ali to je do ličnog osećaja iznutra. Ja nisam imala veliki nos, imala sam kuku, bila sam kao Kapetan Kuka - rekla je.

Da joj novi nos nije bio dovoljan, dokazuju poslednje fotografije s aerodroma, na kojima je evidentno da je i njega "popravljala". Videćemo da li će ovo biti poslednja "verzija" Edite ili će nas iznenaditi još nekim korekcijama.

