Pevačica Jasna Milenković Jami bila je gošća voditelja emisije Puls Srbije Ivana Gajića gde se u toku razgovora, dotakla i teme pevačkih pokušaja starlete Soraje Vučelić i voditeljke Jovane Jeremić.

- Danas svaka budala može da snimi album. Ja kad sam počela karijeru ultra-mega hitom "Čokolada" starije kolege su me sjajno prihvatile. Ali ja nikako nisam mogla da, u društvu veličina poput Lepe Lukić ili Zorice Brunclik, preko usta prevalim "koleginice". One su još tad imale ogromne karijere, a preda mnom je tek bio dugačak put. Sramota me bilo da se poredim s njima - rekla je Jami.

03:47 DANAS SVAKA BUDALA MOŽE DA SNIMI ALBUM Jami o pevačkim pokušajima Jovane i Soraje: Što niko neće u zubare, SVI BI U PEVAČICE

Gošća Pulsa Srbije nije mogla da prestane da se smeje na informaciju ko bi sve u pevačice.

- Pa da, svako može da uđe u studio, da se izdere na mikrofon tamo, posle te ja opeglam, provučem kroz autotjun i super. A što niko neće u stomatologe ili u glumice, sve bi da postanu pevačice - zapitala se Jami.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs