SIN MU BIO VOZAČ, A ONA ŠMINKERKA: Ovo je Lukasova ćerka Miljana, radi u Gradnu, a svi komentarišu JEDAN detalj na njoj! (VIDEO)

Mnogi znaju da Aca Lukas sa Sonjom Vuksanović ima ćerkicu Viktoriju, ali sem nje ima još troje dece i to dva sina i jednu ćerku. Andrej, Lazar i Miljana su deca koju je Lukas dobio pre braka sa Sonjom.

I svi su potpuno nepoterećeni očevom slavom i ne vole preterano da se ekponiraju u medijima. Ćerka Miljana, koja je i najstarija, zaposlena je kao šminkerka na "Grand" televiziji, dok je stariji sin Lazar takođe radio na "Grandu" kao vozač.

Miljana je snimljena isped studija gde se snimaju "Zvezde Granda" kako neobavezno razgovara sa prijateljem, a mnogi su komentarisali da veoma podseća na poznatog oca, pogotovu kada su pokreti tela u pitanju.

00:08 Lukasova ćerka radi kao šminkerka u Grandu

Podsetimo, Aca je veoma ponosan na svu svoju decu, a poslednjih godina se i zbližio sa njima, iako je, kako je jednom prilikom priznao, nije bio prisutan kad su bili mali u njihovom životu.

"Iskreno, jeste mi teško što nisam tokom njihovog odrastanja bio uz njih. Nisam bio tu kada im je to bilo potrebno i to me danas strašno pogađa i boli. Nekada, kada prođu određene godine, shvatiš koliko si zapravo i u čemu sve grešio. Neću da lažem. Troje moje dece nije raslo uz mene i to mogu otvoreno da kažem. Nisam želeo da ostanem u braku ako taj brak nije bio dobar, čak ni po cenu dece", priznao je jednom pevač.

00:12 paparaco Aca Lukas