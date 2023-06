TEODORA PROGOVORILA O INTIMNOM SNIMKU KOJI KRUŽI INTERNETOM: Mogu da postoje samo dve istine...

Teodora Džehverović našla se u centru skandala kada je u javnosti pušten audio-snimak na kom je navodno njen glas kao u nekom seksualnom činu.

"Prvi i poslednji put dajem odgovori na to pitanje. Mogu da budu dve istine. Prva - da mi je neko ovo sve namestio i lažirao. A druga - da sam to ja i da je to neko kvarno snimio", rekla je pevačica.

"Šta god da je, obe su katastrofa za jednu žensku osobu. Ne mogu da verujem. To je moglo da se desi bilo kome. Samo da kažem, nisam potvrdila ništa. Nego, ne mogu da verujem da nisam dobila podršku žena. One su se prve zezale. Razumem donekle muškarce, ali žene ne razumem žene koje su se sprdale na temu", rekla je pevačica, a onda se čak i zahvalila, (ironično) osobi koja joj je napravila aferu jer je iz nje samo ojačala.

"Zahvalila bih se pre svega toj osobi koja mi je to napravila jer sam shvatila koliko sam zapravo jaka", bila je jasna Teodora.

- To što je meni učinjeno je krivično delo i to se i rešava. Osoba koja je ovo uradila može da ode u zatvor. Ja jesam javna ličnost, ali nigde ne piše da ja treba da budem žrtva takvih stvari", zaključila je pevačica.

Podsetimo, na nekoliko Tiktok profila objavljen je sporni klip, a na jednom od njih u opisu je pisalo da se na njemu čuju Teodora i košarkaš Partizana Matijas Lesor, s kojim je nedavno dovođena u vezu. Ipak, tu se ne čuje ništa osim navodnog Teodorinog glasa, a Lesor je u celu priču umešan ni kriv ni dužan jer se na njemu nalazi jedan od njenih bivših partnera s kojima se zabavljala u prošlosti.

