POTRESNO! Nikolina Pišek zabrinuta za bezbednost svoje ćerke: Niko ne pita za nju, žele joj nauditi...

Nikolina Pišek u maju prošle godine ostala je bez supruga Vidoja Ristovića koji je iznenada preminuo. Ona je nakon 40 dana skinula crninu, a sada je prvi put otkrila da je zbog toga dobijala pretnje.

foto: Printscreen/Instagram

- Mene su osuđivali zbog toga što radim, a nisam mogla sebi da priuštim nešto drugo i dobro da nisam, jer bih verovatno tada izgubila i sebe i svoj zdrav razum. Dobijala sam nebrojeno poruka u kojima su me osuđivali, čak i pretili. Govorili su jako ružne stvari, osuđivali baš to što sam htela da nastavim sa životom. Pritom, niko nije uzimao u obzir da imam dete, da sam odgovorna i za nju, da je nekako moram izvesti na pravi put, da to dete nešto mora jesti, da moramo živeti ako želim da opstanem - rekla je Nikolina.

foto: Printscreen/Instagram

Nikolina je zatim ispričala da se osim nje, niko ne brine za njeno dete, a pored svega, njenoj i Vidojevoj ćerki čak mnogi žele i da naude.

- Niko ne pita za nju. Kad kažem niko, stvarno mislim apslutno niko. I to je tužno. Pokušavam joj objasniti da niko nije dužan da se bavi njom jer sam joj ja majka, tako da bih je ja trebala zaštititi. Ali ono što je meni kontradiktorno je to što joj oni žele nauditi. Svi je žele materijalno iskoristiti, tako da samim tim, žele njoj nauditi, odnosno meni, odnosno onemogućiti nam neki normalan život, ali udarili su na pogrešnu - rekla je Nikolina za Zageb info.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:08 Nikolina Pišek u donjem vešu