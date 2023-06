ŽENA FUDBALERA SA VELIKIM SRCEM! Snežana Borjan devojčici iz Užica ulepšala školske dane, ovaj gest će pamtiti CEO ŽIVOT!

Snežana Borjan, supruga poznatog golmana, Milana Borjana, još jednom je pokazala veliku humanost.

foto: Nemanja Nikolić

Ona je uplatila novac za ekskurziju učenici Medicinske škole iz Užica, koja nije bila u finansijskoj mogučnosti da sebi to priušti.

- Novac za učenicu Medinicke škole, koja nije bila u mogućnosti da plati ekskurziju, uspešno i brzo je skupljen. Sav iznos uplatila je Snežana Borjan, naša draga Užičanka. Ostali novac koji je uplaćen od strane divnih, humanih ljudi sa velikim srcem, biće namenjen učenici za trošak, a jedan deo biće prosleđen za druge humaniterne svrhe - navodi portal "Oglasna tabla".

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Snežana je nedavno ispričala kako je na početku veze ona izdržavala svog sadašnjeg supruga Milana, sa kojim je započela romansu davne 2015.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - priča Snežana.

Supruga slavnog golmana je otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega, ali ih ona nije poslušala.

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana.

foto: Printscreen/Ibnstagram

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:08 Snežana Borjan bodri orlove