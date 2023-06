IZGUBIO BITKU ZA SAMO 4 DANA: Sin Enesa Begovića HITNO primljen u bolnicu u TEŠKOM STANJU, lekari se borili protiv BAKTERIJE

Sin Enesa Begovića Amir Spahić preminuo je u utorak u 30. godini u Sarajevu.

Njegov otac, čuveni bosanski pevač, do poslednjeg trenutka bio je uz njega. Kako nezvanično saznajemo, Amiru se u organizmu pojavila bakterija koja je dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema. On je u subotu, prema priči izvora, primljen u bolnicu gde je posle samo četiri dana preminuo. Lekari su pružiIi sav napor, ali, nažalost, bolest je bila jača.

Armin je živeo u Sarajevu, a prema poslednjim informacijama radio je u Ministarstvu spoljnih poslova BiH. Od njega se oprostio ministar, brojni prijatelji, kao i kolege njegovog oca, koji su zanemili na ovu tragediju.

Njhova kuma, pevačica Elvira Rakić se odmah uputila u njihov dom.

- Enes ne može govoriti, ne može ništa. Jako je teško i potresno. Velika tragedija nas je zadesila. Bolest je u pitanju, ne mogu o detaljima. Stvarno nisam u stanju da pričam. On je bio svetlost i radost za sve naše porodice.

Enes je takve stvari doživeo poslednjih mesec dana, da ne znam kako preživljava - rekla je pevacica kroz suze.

Ona je potvrdila i da je preminuli Armin čekao dete sa svojom izabranicom.

- Istina je da je čekao dete, svakog dana čekamo da se porodi njegova supruga. Njih dvoje živeli su zaista mirni životom. Mnogo je velika tragedija - rekla je neutešna Elvira.

