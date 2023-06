NE KRIJE TUGU! Anđela Đuričić nakon raskida sa Zvezdanom pati i pravda svoj raskid na društvenim mrežama: Za LAŽ revoluciju dižeš

Anđela Đuričić nedavno je raskinula vezu sa Zvezdanom Slavnićem, koju je otpočela u rijalitiju, dok je on i dalje bio u vanbračnoj zajednici sa Anom Ćurčić.

foto: Damir Dervišagić

Anđela Đuričić ne krije da joj nije lako posle raskida, a sad je na društvene mreže postavila poruku o kojoj se priča.

- Dušo, ostala si lepa, jer nisi davala na sebe, kad si voljena daš se, kada ne, pokupiš se, odeš, isplakala si svoje probleme, nisi ih držala u sebi, za sunce se sva skineš, za laž revoluciju dižeš. I onda ljudi kažu da je to do genetike, ne, nije, to je do voleti sebe - stoji u objavi Anđele Đuričić, u kojoj se pronašla.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Shutterstock, ilustracija

Slavnić je, inače, danas otkrio detalje njihovog odnosa nakon raskida.

- Ona i ja se nismo čuli, nisam je zvao jer hoću da ispoštujem njenu odluku. Ona želi trenutno da bude sa svojom porodicom, a ja to podržavam. Podržavao sam to i dok smo bili zajedno. Neću da je smaram, da je uznemiravam, neka uživa sa svojima i ohladi glavu, a i ja, pa ćemo videti šta ćemo dalje - rekao je Zvezdan za "Blic" i dodao da nikako ne želi da odlazi kod Đuričićeve u Crnu Goru.

Kurir.rs/ Blic