KO JE MUŽ MARIJANE MIĆIĆ S KOJIM ČEKA DRUGO DETE Upoznali su se na urnebesan način, a sin je ove velike rok eks-JU zvezde!

Marijana Mićić prošle godine dobila je ćerku Anu, a sada je ponovo u drugom stanju.

Kako se navodi, Marijana i njen suprug Miloš Marjanović će dobiti još jednu naslednicu, prenosi "Story", a harizmatična voditeljka je već u šestom mesecu trudnoće. To što je u blagoslovenom stanju nije je sprečavalo da radi, sve do petog meseca, a suprug Miloš joj je podrška u svemu.

foto: Printscreen/Instagram

Miloša, inače, retko imamo prilike da vidimo na javnim događajima, a sve zbog toga što privatni život on i glumica pokušavaju da zadrže za sebe.

Marijanin suprug je producent, pa je na neki način i to bila nit koja ih spaja. No, iako su im poslovi bliski, oni se nisu upoznali na nekom zajedničkom projektu, već potpuno slučajno, na veoma duhovit način.

- Slučajno, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila - ispričala je Marijana jednom prilikom.

foto: Printscreen/Instagram

Kako je pričala naša voditeljka, Miloš je uspeo da je promeni na bolje i oni su jednostavno shvatili da su taj savršeni spoj. Miloš je uvek na pravi način znao da se ponaša u nekim nezgodnim momentima, koje imaju sve romantične veze.

- Miloš je divan momak i stvarno nije bilo potrebe da ga menjam. Ipak, on mene jeste promenio, ali ne namerno. Jednostavno, znao je da u svakom trenutku reaguje kada imam neke svoje žute minute, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna, on je sve to sveo na minimum. Pozitivno utiče na mene, tako smo se našli i sve se desilo spontano - pričala je Mićićeva ranije.

foto: Printscreen/Instagram

Marijana je u početku krila identitet svog partnera, međutim u jednom momentu je "posustala". Otkrila je ko je njena druga polovina, a onda se saznalo i da je Mlioš sin jednog našeg poznatog umetnika.

U pitanju je Srđan Marjanović, naš je kantautor i gitarista, velika jugoslovenska rokenrol zvezda, On je uz to dobio i veliki broj priznanja za svoj rad, a između ostalih, Svirao je u grupama Svitci i Usamljeni i Gru.

Marijana i Miloš su se tako po prvi ostvarili kao roditelji pre oko godinu dana, kada su dobili ćerkicu Anu.

Voditeljka nikad nije krila koliko je želela da se ostvari kao majka, a od kada su dobili Anu srećni roditelji su joj u potpunosto posvećeni.

