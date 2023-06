LJUBAVNA PRIČA SERGEJA ĆETKOVIĆA: Pevač otkrio kako je upoznao suprugu, a zbog prosidbe umalo da mu napravi HAOS!

Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina već više od dvadeset godina uživaju u skladnom braku, a njihov svet upotpunile su ćerke Lola i Mila, koje su usvojili.

Oni se, naime, poznaju još od malih nogu, a pevač je svojevremeno priznao da je oduvek bio zaljubljen u nju.

foto: Ana Paunković

– Od kada smo bili mali bio zaljubljen u nju, postojale su neke simpatija i neka hemija i ja sam znao da je to to, ali desilo se kada su se zvezde poklopile – ispričao je pevač svojevremeno u emisiji „Od A do Da“, pa se prisetio i njihovog susreta nakon nekoliko godina neviđanja.

foto: Ana Paunković

– Svirao sam u Podgorici i učinilo mi se da sam je video, ali nisam bio siguran i tada mi je pomogao moj drug Knez,a evo i kako. Kažem ja bendu da sledeća pesma bude „Tina bambina“ i kako sam ja krenuo da pevam vidim ona se smeje i tako je sve počelo – objasnio je Sergej.

Nakon pet meseci zabavljanja odlučili su da se venčaju, a jednom prilikom pevač je priznao da je Kristina "poludela" zbog načina na koji ju je zaprosio.

foto: Damir Dervišagić

– Uvek sam bio luckast i romantičan. Bila je Nova godina, ja sam oteo muzici mikrofon otpevao neku pesmu i tu pred 500 ljudi izjavio ljubav. Ona je bila u čudu i rekla nemoj više nikad da si mi to napravio, ali ja volim da pravim takve izlete jer osmeh je lek za sve sve – rekao je tada pevač.

Kurir.rs/Blic

