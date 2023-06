"SAMI SU KRIVI ŠTO SU DOBILI FLAŠU U GLAVU?!" Zvezda granda OŠTRO o kolegama: Pevaju o 3 STVARI koje izazivaju nasilje i LAŽNE SU!

Bivše Zvezde granda Nemanja Stevanovć i Jovan Stefanović komentarisali su u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića nedavne skandale na muzičkom festivalu kada je nekoliko njihovih mlađih kolega gađano flašom iz publike.

foto: Kurir televizija

- To je strašno, to neću ni da komentarišem. Ružno je svakako. Publika se jako promenila. Danas će isti ljudi ići da slušaju Petra Graša, a sutra će ići na Đanijev koncert. Nije podeljeno kao nekad. Svi sve slušaju. Ne kažem da je to loše, ali je tako - rekao je Nemanja.

Jovan smatra da su na neki način i sami pevači odgovorni za ono što im se desilo, jer kako kaže njihovi nastupi i pesme izazivaju nasilje kod publike:

foto: Kurir televizija

- Video sam neke nastupe gde mi apsolutno nije bili svejedno. Možda takvi nastupi izazivaju u ljudima neko negodovanje i agresiju. O čemu su te pesme koje oni pevaju. Da se ne lažemo, oni pevaju o površnim stvarima gde su uvek tri stvari obavezne: Droga, alkohol i lake žene. Onda separei, kola. Niko od njih to nema. Ni ti klinci to nemaju. To je iluzija. To je laž! Ljudi to u pesmama predstavljaju kao neku sreću. Uspeh je da ti imaš roleks, guči majcu, kola, da imaš dobru ribu pored sebe. To nije uspeh! Same te stvari negde izazivaju nasilje.

Stevanović se saglasio, ali je istakao da ipak to nije opravdanje da bi se neki izvođač gađao flašom.

- To je sagorevanje naroda što oni rade i Jovan je sve u pravu, samo što ti to ne daje za pravo da gađaš nekog flašom. Zašto ideš na koncert, ako ti ne odgovaraju te pesme? Ta ako nekog gađaš flašom treba da ideš u zatvor. Klinci uošte nisu svesni odgovornosti.

foto: Kurir televizija

