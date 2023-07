"JA SAM CRNA OVCA U PORODICI" Ana Nikolić optužuje majku za svoje stanje, ovako je govorila o njoj

Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada ju je pevač i bivši zadrugar Dario Šogorić optužio da ga je seksualno uznemiravala, a potom je naprasno prekinuta njena saradnja sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem.

Privatni snimak pevačice Ane Nikolić, koji se masovno širi društvenim mrežama, zabrinuo je javnost. Privatni snimak pevačice Ane Nikolić, koji se masovno širi društvenim mrežama, zabrinuo je javnost.

- Neću da ležim na kožnim odeljenjima, a da ljudi pričaju da imam psihijatrijsko oboljenje i da mi treba psihijatar. To su moje dijagnoze - ispričala je Ana u snimku, a zatim pominje i svoju majku.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Pošto me je majka odvela kod lekara, ona je strašno zabrinuta za mene. Strašno si zabrinuta za mene? Vidi na šta ličim, zbog tebe, ti me vodiš kod lekara! Put do pakla popločan je dobrim namerama - govorila je besno Ana.

Pre četiri o meseca dala je intervju, gde je govorila o tome kakav odnos ima sa mamom.

- Ja sam se majkom bavila mnogo pre i uopšte svojom psihoanalizom, gde je naravno većinu analize činila majka. Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto škripi u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam sa doktorkom, da mi pokaže diplomu. Ja sam sa majkom u najboljim odnosima, izlazimo u grad i baš je to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru, ali svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - govorila je Ana za Hype TV, a onda istakla da je navikla da u porodici bude dežurni krivac za sve.

foto: Zorana Jevtić

- Majka mi je zamerila, što i sebi, ona voli da bude žrtva, a ja ne. Ona je stalno u nekoj ulozi žrtve i njoj nikad ničega nije dovoljno, a ja sam to kod sebe prepoznala. Doktorka mi je objasnila tokom terapije, došle smo do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si pustila kosu, a što baš toliku kosu? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle na primer. Iz nekog njenog nezadovoljstva, samo njoj poznatog, što ne znači da je osuđujem. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Ja sam navikla da ne valjam. Ja sam crna ovca familije, prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno. Uopšte ja nemam grešku - ispričala je Ana.

Na društvenim mrežama se dele i fotografije njena majke i nema sumnje da pevačica veoma liči na nju.

