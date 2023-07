EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE MILOŠA I JELISAVETE TEODOSIĆ U BEOGRADU! Evo kako provode vreme u srpskoj prestonici sa naslednicima

Jelisaveta i Miloš Teodosić leto provode porodično u Beogradu. Drugog dana jula bračni par smo sreli na Vračaru nadomak Hrama Svetog Save, gde inače i žive.

Oko deset sati pre podne glumica i sportista su s naslednicima najpre bili u parku, a potom su svratili na doručak u obližnji restoran. Miloš je prvi seo i poručio piće, a onda mu se pridružio jedan mladić, verovatno prijatelj.

foto: Kurir

Jelisaveta je za to vreme bila s naslednicima u parkiću, ali se i ona ubrzo priključila suprugu. Ušla je u lokal i od konobara poručila doručak, porazgovarala s Miloševim prijateljem, a zatim se suprugu pridružila za stolom. On je u međuvremenu našao i društvo s kojim je ćaskao o sportu. Koliko su pažljivi prema deci, videli smo na licu mesta jer su ih naslednici grlili, ljubili, a ponosni roditelji su im bili maksimalno posvećeni.

foto: Kurir

U restoranu su se zadržali oko dva sata, nakon čega su se uputili ka porodičnom stanu. Inače ovo je prvi put da porodično sretnemo supružnike jer, kada su u Srbiji, izbegavaju da se pojavljuju u javnosti zajedno. Jelisavetu viđamo samu na događajima koji imaju veze s njenim poslom glumice, dok Miloša isključivo gledamo na sportskim priredbama.

foto: Kurir

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš venčali su se u junu 2017. godine. Da je njihova ljubav bila na prvi pogled, otkrila je glumica nedavno. - Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak. On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju. Čak sam i rodbinu upoznavala na svadbi. Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo situacija da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije mešao. To je bila ljubav na prvi pogled - rekla je glumica. Prvo dete Jelisaveta je rodila u februaru 2019, a drugo u januaru 2021.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

