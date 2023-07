KARIĆ OBJAVIO PREPISKU SA ŠAVIJOM Pale nove optužbe "Toliko o tome ko se drogira"! Svi se pitaju kakve to veze ima sa nasiljem

Stefan Karić i Nataša Šavija ne prestaju sa međusobnim optužbama nakon sporne svadbe posle koje je ona završila u bolnici sa povredama, a on postao zvanično osumnjičen za nasilje.

Stefan se sada oglasio na svom Instagram profilu, podelio privatne poruke sa Šavijom i napisao kako ona konzumira nedozvoljene supstance, iako za to nije imao nijedan dokaz.

Takođe, ova informacija je besmislena na više nivoa, jer to da li se neko drogira ili ne nema nikakve veze sa nasiljem, niti ga opravdava na bilo koji način.

- Poruka koja je obrisana je slika na kojoj se vidi kesica belog na stolu i novčanica. Nakon čega poštena dama šalje opet istu sliku, samo bez tog detalja. Toliko o tome ko se drogira - napisao je on uz privatne poruke koje je podelio.

Inače, u javnosti je isplivao snimak incidenta, nakon kojeg je Šavija prijavila Stefana.

- Nemam više fizičke bolove, ali ovi psihički su teži. Na lekovima sam, bila sam kod psihijatra i ustanovljen mi je posttraumatski stres i početak depresije. Prvi put u životu pijem antidepresive. Ranije sam od lekova te prirode koristila samo one za spavanje i to bas retko. A da ne spominjem da sam sad non-stop kući, nekako se tu osećam najbezbednije i kad mi je tu neko od porodice. Na primer, skoro sam bila u prodavnici kućnih uređaja (jedino mesto gde sam išla u ovom periodu, a da nije kod lekara ili u bolnice) i uhvatila me je neka nelagodnost, iako znam da nije realno da mi se tu nesto desi, ali tako mi organizam sam reaguje. Ja se nadam da će to proći. Svakako mislim da ću još dugo ići kod psihijatra - rekla je Šavija jednom prilikom.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

