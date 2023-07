ANA TVRDI DA ZVEZDAN PLANIRA NJENU I ACINU LIKVIDACIJU! Javno otkrila stravične pretnje Slavnića: Rekao je da će unajmiti nekoga..

Bivša zadrugarka Ana Ćurčić gosotvala je u emisiji Narod pita, kada se našla u veoma nezavidnoj situaciji.

U emisiji ukljčila se jedna starija gospođa koja je zamolila Anu da ispriča šta joj je Zvezdan Slavnić rekao kada su skinuli bubice, napominjajući da ona zna o čemu se radi.

Ana je na trenutak zastala, te je bila vidno uznemirena, zbog čega je pokušala da utiša bubicu, ali bezuspešno, nakon čega je progovorila.

- Pričao je o meni i Aci Buliću. Rekao je da će unajmiti nekoga da nas likvidira, čak je i sumu rekao - izjavila je Ana.

Zbog njene izjave nastao je muk u studiju, nakon čega je Ana saznala da se pomenuta scena nije ni emitovala u Zadruzi, te nikome nije jasno kako je ova gospođa saznala za detalje razgovora.

Podsetimo, Ana je obnovila emotivnu vezu sa Acom Bulićem posle 25 godina. Kako prenose domaći mediji, njih dvoje, planiraju da se venčaju nakon što su svima rekli da su ponovo zajedno.

- Ana i Aca su zajedno, to se samo čekalo, naravno, mislim, to se videlo iz aviona da se njih dvoje vole i da među njima tinja neviđena ljubav. Ja koliko znam oni žele da krunišu njihovu ljubav velikom proslavom, da se zavetuju na ljubav pred matičarem, kako to inače biva. Verovatno će pričati i o crkvenom venčanju, žele da stvarno to bude nešto za pamćenje, jer posle toliko godina, njih dvoje su se ponovo spojili i ne planiraju da se razdvoje više ikada - govori izvor, koji je potom otkrio i da Ana ne planira ponovo da Milenu pita da joj bude kuma.

