"NJEGOV TATKO GOLUBAR" Makedonac i Šavija uživo o Karićima, Tiktoker uzvratio udarac, a evo šta kaže o Osmanovim optužbama!

Nataša Šavija i Stefan Karić ne prestaju sa međusobnim prepucavanjem putem društvenih mreža. Prethodnog dana je Karić na svom nalogu izbacio prepisku sa Natašom i tvrdio da je neko ko koristi nedozvoljene supstance, dok je ona danas ozbiljno uzvratila.

Nedavno je na TikToku osvanuo video snimak gde poznati infuenser iz Makedonije, javno govori da ga se odriče i da ne podržava nasilje nad ženama. Karić je nakon toga burno reagovao, te je usledio video gde psuje i vređa, a Osman tvrdi da je i on sam nekada bio nasilnik.

Šavija je javno nahvalila postupak Makedonca i zamolila pratioce da joj pomognu da dođe do njega, što se na kraju i dogodilo.

Nataša je danas objavila deo razgovora sa njim, gde komentarišu ponašanje Osmana i Stefana.

- Sutradan njegov tatko, golubar, krenuo je na mene. Kaže da sam pričao da ću da gepekujem njegovog sina. Kad je mene neko čuo da sam tako nešto rekao? Neka mi daju snimak gde sam to rekao! Kao prvo, njegov tata je trebao da mu objasni da nije pravo vreme da se uopšte oglašava, jer je stanje kakvo je on napravio da jeste. On još upali lajv i izigrava žrtvu i još preti da će doći u Makedoniju... - govorio je Makedonac.

Podsećanja radi, Stefan Karić zvanično je osumnjičen za nasilje nad Natašom Šavijom, nakon koga je završila u bolnici sa teškim povredama i polomljenom polovinom lica. U toku je suđenje, a epilog ove priče dogodiće se na sudu.

