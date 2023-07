ISTOK ISKORISTIO SEVERININ FILM ZA ODRASLE ZA REKLAMIRANJE! Oglasio se posle žestokih osuda: Žao mi je ako sam vas...

Poznati marketing influenser Istok Pavlović često je zbog svojih kontroverznih stavova i objava na meti osuda korisnika drušvenih mreža, pa je tako svojom novom objavom u kojoj pominje hrvatsku pevačicu Severinu ponovo uspeo da privuče pažnju.

Naime, on je na društvenim mrežama objavio snimak, u kojem objašnjava kako radi „veštačka inteligencija“, što je naišlo na veliku osudu jer je za to iskoristio – Severinu i njen kontroverzni snimak koji je svojevremeno isplivao u javnost.

foto: Printscreen

- Našao sam na netu isečak iz jako poznatog spota jedne domaće pevačice i sada ćemo da rekonstruišemo šta se sve dešavalo na ovoj sceni van njenog lica. Za početak ćemo ovako da proširimo sliku nadole. Pretpostavljam da je na sebi imala neku prelepu haljinu. Ukucaću ovde ‘beautiful dress’ i evo on sad tu nešto radi radi radi i evo stvarno napravio je lepu haljinu - objašnjava Istok i dodaje:

- Sledeće, možemo da proširimo sliku na levo i sad evo vidimo na osnovu njenog lica da je ona bila usred nekog jako emotivnog pevanja, tako da ovde možemo da dodamo jedan mikrofon za pevačicu. Ukucaću ‘Microphone for singer performance“ , opet on tu računa i evo napravio je jako lepo taj mikrofon. Sad mi već deluje kao da je pevačica u nekom studiju, tako da, proširiću ovu sliku sa svih strana i napisaću ‘music studio’. E evo pevačica svira i peva u studiju, ispred nje su monitori. Dakle, kao što vidite veštačka inteligencija je jako dobro ukapirala na osnovu delića slike, šta se dešavalo u ostatku prostora.

Mnogi su ga zbog toga osudili i komentarisali kako je mogao da uzme neki drugi primer, a ne da se "ruga tuđoj nesreći"."Od ove jezive objave samo gore je to što Vama nije čak ni neprijatno", "Uf! Odavno nisam videla ovako neukusnu objavu, dokaz da čovek može da uradi milion dobrih dela, a pamtiće ti uvek ono što te verovatno boli najviše. I ne, ovo nije humor", "Baš je zanimljivo i šaljivo profitirati na nečijoj traumi. Alal ti vera", "Našao sam na netu = nastavio sam da bez pristanka osobe delim njene snimke aka osvetničku pornografiju. Jasno ti je da je ovo u Hrvatskoj krivično delo? A uskoro i kod nas, nadam se.", samo su neki od komentara.

foto: Kurir televizija

Zbog veliko hajpa oko svega, Istok je odlučio da se oglasi putem društvenih mreža i u svoju odbranu izneo sledeće.

- Severina je više puta ponovila da se danas, ona i njeni prijatelji šale i sprdaju na račun njenog videa iz 2004, to je danas deo istorije i konteksta opšte pop kulture. Ovo što sam objavio verujem da remiksuje Severinu u novom, pozitivnom svetlu. Da je ona lično ovo objavila, svi bi rekli “bravo, koja carica”. Ali kada neko drugi objavi to isto, neko automatski podrazumeva lošu nameru. Naravno da sam razmislio pre nego što sam snimio taj klip - i još važnije, pitao sam prvo za mišljenje nekoliko uticajnih žena za koje znam da su osetljive na bilo kakvo uznemiravanje žena na Internetu - naveo je on i dodao:

- Rekle su mi da im je duhovito i da nije degutantno. Pišem ovo jer ima vas koji ste me napali zbog tog videa - da znate kakvo je moja perspektiva stvari. Razumem da ima ljudi sa nula tolerancije za bilo kakav humor na teme koje su im lično važne, kojima se možda i profesionalno bave ili susreću sa teškim problemima svakodnevno. Žao mi je ako sam vas ovim iznervirao. Ko me prati, zna koliko podržavam žensko preduzetništvo i uvek mi je draže kad mi se javi žena koja je nešto uspela zbog mojih saveta nego muškarac. Ženama zato uvek više pomognem, nekad se i čujemo telefonom i održim besplatne konsultacije. Od mene uvek samo podrška - poručio je Istok.

kurir.rs/telegraf