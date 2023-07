BIVŠA ŽENA NENADA ALEKSIĆA ŠA SE PREPORODILA! Nakon razvoda nestala, a sad izgleda kao BOGINJA: Na telu bi joj mnogi POZAVIDELE

Reper Nenad Aleksić Ša prevario je svoju suprugu Ivanu Aleksić tokom učešća u rijaliti programu ''Zadruga'' sa Tarom Simov, nakon čega su se razveli, a ona se povukla iz javnog sveta.

Ša je nakon razvoda od Ivane nastavio dalje, a nedavno se i oženio i napravio svadbu sa svojom izabranicom Vanjom. I dok je on lumpovao, svi su se pitali šta je sa Ivanom. Naime, reperova bivša je procvetala nakon razvoda, a komentari mnogih su da nikada bolje nije izgledala.

Ivana je sada na svom Instagram profilu podelila objavila fotografije sa bazena, na kojima pozira u kupaćem kostimu, te je jasno da o svom izgledu vodi računa i te kako.

Podsetimo, Nenad je nedavno rekao kako njegova sada već bivša žena nikada nije htela da uđe u "Zadrugu" i da je nakon razvoda dobila više para nego što bi ikad dobila da je ušla u rijaliti.

foto: Pritnscreen

- Ivana nikada nije htela da uđe. Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povređena žena, ja to tako gledam. Ja uvek kažem ako nekoga toliko voliš bori se, šta god da sam uradio. Isprebijaj me, povucime me za uši, vidi da li sam se pokajao. Ako ne mogu da ispravim grešku onda me pusti - ispričao je on za domaće medije.

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 Evo kako je Tara Simov spremila sobu za sina