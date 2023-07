ZARATILE ANA I VERENICA IVANA MARINKOVIĆA! Pale prozivke u emisiji, Ivan udario na Ćurčićevu, Jelena je DOKRAČILA!

Ana Ćurčić se sinoć uključila uživo u emisiju "Narod pita", gde je došlo do okršaja sa Ivanom Marinkovićem, a obračun se nastavio i nakon ovoga, kad je voditelj Darko Tanasijević pročitao poruke bivše zadrugarke.

- Ana mi je poslala poruku: "Priča se po njegovom kraju gde je živeo, da je radio kao montažer porozora. Da li je istina da se skinuo go u nečijoj kući, a da je u ruci imao nož? Da li je istina da su ga odveli nazležni organi?" - upitala je Ana preko Darka.

- To nije istina. Ana, shvati, ti si bila glavni akter, a mislila si da ćeš lagano da se prošetaš kroz rijaliti. Moraš da shvatiš da si ti ta koja puni svaki dan naslovne strane i iznoziš neke stvari u vezi svog života - poručio je Ivan.

- Ana te je komentarisala tokom svog gostovanja. Ona je pročitala neku poruku, da su tvoju devojku u rodnom Leskovcu zvali "Jelena trojka" i "Duboko grlo" - rekao je voditelj.

- Verujem da je njen izbor Zorica Marković. To je bez aregumenata. Ja sigurno znam, a gledaoci se sećaju da je potvrđeno da je Ana igrala rulet, a i ona je to sama priznala. Prisetimo se da ona najviše voli da igra seriju "Uski zero", to je gde je broj nula, a oko nje usko. Anu su zvali "Usko grlo". Znam da je ispred određenih kladionica postojala rečenica "Vaša poslednja šansa je Ana" - dodao je Marinković.

Jelena Ilić, Marinkovićeva verenica, odgovorila je Ani na prozivke.

- Nisam gledala emisiju kada je Ana gostovala, jer sam spavala, onda kada ljubavnice poput Ane idu da spavaju. Mene niko nije nazivao "Duboko grlo", a svi smo videli da je Ana alavo gurala hranu, kao da nikad jela nije, pa se Aca još više zaljubio u nju. Čula sam da je dobro gutala, kako Zvezdan kaže, kao i da su je zbog nadimka "Desanka", muškarci vodili da je uteže. Dežurna presretačice žestokih momaka, smiri se i unormali - poručila je Ivanova partnerka Ani preko poruke koju je on pročitao.

