"ĆERKA ĆE MI BITI SVETSKA ZVEZDA, KAO I JA" Didi Džej ne prestaje da šokira: Svi brendovi me jure, odeću dobijam za DZABE!

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, odgovorila je na komentare da njen suprug finansira celu njenu karijeru.

- To su gluposti. Suprug i ja smo 11 godina zajedno i sve radimo zajedno i ništa ne delimo, sve je zajedničko.

Didi je naglasila da je u Americi za njom prava pomama:

- Nedavno sam se vratila sa pet kofera više iz Amerike, jer sam svu odeću dobila za džabe. Svi brendovi me jure.

Dijanina porodica ne voli da se eksponira u medijima, te je objasnila na kako je uspela da odvoji privatni život od poslovnog:

- Moja porodica to ne želi, oni se ne bave javnim poslom. Oni žele normalno da žive, a i ja mislim da je to bolje za njih, ali oni me podržavaju u svemu. Što se ćerke tiče, ja sa sigurna da će i ona biti svetski poznata, već želi da bude manekenka.

