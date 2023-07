"NIJE TAČNO DA ME MUŽ FINANSIRA" Didi Džej o lošim komentarima i 20 godina starijem suprugu: Sve delimo na pola...

Dijana Janković nedavno je započela novi biznis, a sada je otkrila da nema nameru da se zasutavi kada je muzička karijera u pitanju i da ima velike planove.

U "Premijera Vikend Specijalu" progovorila je o svemu što sprema svojoj publici i šta je ono ka čemu stremi.

- U Americi snimam novi album i snimam nove duete. Takođe, bavim se modom i dalje, uskoro će moja revija biti u Njujorku, ali otom potom. Biću i biznis žena, kako neki fanovi, kažu biću milijaderka, zašto da ne? - nasmejala se pevačica i nastavila:

- Puno mi znači podrška supruga koji je u svemu uz mene. Ne sviđa mi se kako se predstavlja u medijima, da je stariji 20 godina od mene, da samo on zarađuje... Mi smo dugo zajedno, delimo sve na pola i sve je naše, isto kao i on zarađujem, trudim se. Nije tačno da me on finansira - rekla je Didi.

- Najveći cilj mi je da napravim jedan svetski hit i nadam se Gremi nagradi. Ja sam veliki radnik i mnogo se trudim, evo gde sam danas, isplatilo se. Na početku sam bila osetljiva na te loše priče, kasnije sam naučila da se nosim sa tim, vidim da me Srbija polako prihvata - dodala je Dijana.

