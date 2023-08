ŠKOLOVALA SINA U ŠTALI I ŠUMI, UZ VATRU DOMORODAČKIH PLEMENA: Elena i Jugoslav ispisali sina iz škole, a sad upisao ovaj FAKULTET!

Elena Karaman i Jugoslav Karić iz braka, koji su okončali pre nekoliko godina, imaju sina Simona za kojeg su sada obelodanili da je upisao fakultet za režiju, a pre nekoliko godina su ga ispisali iz škole.

Elena je pre pet godina ispisala sina Simona iz škole i odlučila da ga obrazuje u kućnim uslovima.

- Školovanje u kućnim uslovima najbolja je odluka koju sam ikada donela. Umesto da sedimo satima za stolom, naša učionica je svuda. U štali, šumi, uz vatru domorodačkih plemena i na čarobnim mestima širom sveta - napisala je Elena.

Usledili su različiti komentari, i podeljena mišljenja.

Dok su je neki podržavali, drugi su joj poručili da ne razumeju njenu odluku, te da dete iz mnogo razloga treba da ide u školu.

Međutim, Elena je imala odgovor.

- Kao što vidite na njegovom licu... Zar nije očigledno? Ima li ičeg boljeg od biti divlji i slobodan i odrastao na način da budeš to što zaista jesi, a ne to što bi drugi želeli da budeš? Za mene bi bilo mnogo lakše da ga stavim u školu i da se ne opterećujem time da li uči i kako će se to odraziti na njega. Pričam o savesnom roditeljstvu. Ovo je naš način i totalno razumem da svi imamo različite percepcije, i to je savršeno u redu - poručila je Elena.

Ipak, Elena i Jugoslav su pre par godina ipak odlučili da sina upišu u privatnu školu da bi ada objavili da je momak odlučio da upiše filmsku režiju:- Moja ljubav, budući reditelj. Završili smo školu, upisali režiju. Kad kažem "mi", zapravo mislim on. Svojatam malo njegovu genijalnost - napisali su Elena i Jugoslav.

