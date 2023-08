"ZVEZDANA PALE TEŠKE PERVERZIJE, DAVIO ME JE I ZAVRTAO RUKU!" Šok ispovest tranvestita s kojim je Slavnić bio u VRUĆOJ ŠEMI

Nedavno su po medijima i kuloarima kružile priče da je pre ulaska u "Zadrugu" Zvezdan Slavnić imao aferu sa jednim transvestitom.

Da je ova priča istinita, potvrdio nam je upravo taj transvestit, koji se javio našoj redakciji tada i odlučio da otkrije sve detalje njihovog burnog odnosa, i na celu tu priču zauvek stavi tačku.

Ovaj mladić, koji se oblači kao žena i u procesu je tranzicije (ime i prezime poznato redakciji, prim. aut.), zamolio nas je za anonimnost, jer se, kako je naveo, mnogo plaši Zvezdanove agresivne reakcije nakon što napusti rijaliti.

- Istina je da sam bila sa Zvezdanom u šemi nekoliko meseci pre njegovog ulaska u "Zadrugu". Upoznali smo se u jednom klubu i odmah mi se svideo fizički. Skroz je moj tip muškarca. Odmah mi je rekao da mu se dopadam i da bi hteo da proba seks sa transvestitom, da je gledao takve porniće i da ga to jako pali. Iznajmili smo stan na dan. Taj prvi put je sve bilo savršeno. Posle mi je rekao da mu je to najbolji seks koji je imao u životu - ispričao nam je on, a zatim nam je detaljno opisao šta je to što Zvezdan voli da radi u krevetu:

- Zvezdana pale teške perverzije. Voli da je dominantan, da pokaže u krevetu ko je muško. Obožavao je da mu obrađujem noge, vidim da to sad traži i od ove male Crnogorke. Posebno ga je uzbuđivalo da me šamara i ponižava tokom odnosa, da me naziva d*oljom i k**vom. Viđali smo se po iznajmljenim stanovima na dan. Zahtevao je diskreciju, a nekoliko puta mi je pretio da će me prebiti ako nekom zucnem da se viđamo i da smo u seks-šemi - rekao je transvestit.

On je istakao i kako nije ni znao da je u pitanju Zvezdan Slavnić i da je to saznao tek kada ga je video na televiziji.

- Zvezdan nikada nije pričao o svom privatnom životu sa mnom. Nekoliko puta me je uhvatio za vrat i zavrtao mi je ruku. Uplašila sam se da me ne prebije. Uspela sam nekako da dođem do njegove žene Ane. Poslala sam joj neku našu prepisku da bi znala kakav je on čovek. Znam da je to teško podnela - završio je on svoju ispovest za Kurir Stars.

